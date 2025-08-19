Câmara aprova urgência a projeto contra motins de deputados Proposta foi protocolada após oposição ocupar a Mesa da Casa Brasília|Rute Moraes e Bruna Lima, do R7, em Brasília 19/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h06 ) twitter

Oposição ocupou a Mesa da Câmara por mais de 24h há duas semanas Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 06/08/2025

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (19), um requerimento de urgência ao projeto de resolução que altera o Código de Ética e Decoro Parlamentar e o Regimento Interno da Câmara a fim de punir os parlamentares que realizarem agressões e invadirem o plenário da Casa.

A proposta confere poder ao presidente da Casa para adotar ações imediatas em casos de práticas que impeçam o funcionamento regular das atividades legislativas. O mérito do texto não deve ser votado hoje.

“Busca-se, assim, assegurar a ordem, garantir a continuidade dos trabalhos e preservar a integridade do processo legislativo”, diz a justificativa do projeto.

A medida altera o Código de Ética e Decoro Parlamentar e o Regimento Interno da Câmara para considerar como infração a agressão física e a prática de obstrução de ambientes quando as manifestações interrompem o andamento das votações e discussões.

Na prática, o presidente da Câmara adquire um poder de adotar medidas de urgência e em caráter liminar contra interrupções e agressões, “sem subtrair a competência final da Mesa, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e, em última instância, do Plenário, para deliberar sobre a matéria”.

A cúpula da Câmara cita, na justificativa, episódios recentes de ocupação da Mesa do Plenário e confrontos físicos entre deputados.

O documento foi assinado pelos membros da Mesa da Câmara, mas não consta o aval digital do primeiro-vice-presidente da Casa, deputado Altineu Côrtes (PL-RJ).

Deputados de oposição, contudo, alegam que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), estaria tentando “censurar” e “punir” deputados que não concordem com ele.

Parlamentares alinhados ao governo criticaram o que chamaram de “concentração” de poder nas mãos de Motta. Contudo, o governo orientou favorável ao pedido de urgência.

Em defesa do projeto, Motta afirmou que o texto pode ser negociado e que a ideia não é aumentar os poderes da Presidência, mas “proteger o bom funcionamento” da Câmara.

Ele citou ainda a ocupação que a oposição fez no plenário há duas semanas. “Momentos como aquele não podem e não irão se repetir nessa Presidência”, afirmou.

“Essa presidência não se aquiescerá aquele movimento. Seremos enérgicos a esse tipo de atitude. Vamos designar um relator para negociar o texto”, concluiu.

Protesto na Câmara

Deputados ocuparam o plenário da Câmara em protesto após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidir pela prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Diferente do conceito de obstrução, a ação impediu qualquer atividade da Câmara por quase 48 horas. A ação foi encerrada na noite de 6 de agosto, após uma série de negociações com o presidente da Câmara e lideranças.

As principais exigências do grupo eram: anistia geral aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, o impeachment de Moraes e o fim do foro privilegiado.

No Senado, o mesmo movimento ocorreu, mas em prol do impeachment de Moraes. Na Câmara, a ação de cerca de 14 deputados está sendo analisada para eventual suspensão de mandato.

