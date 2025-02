Campeonato Brasiliense 2025: confira quais são os principais artilheiros Pelo quarto ano consecutivo, o Banco de Brasília (BRB) segue como patrocinador máster da 1ª divisão do torneio Brasília|Do R7 13/02/2025 - 15h28 (Atualizado em 14/02/2025 - 11h03 ) twitter

FFDF/Divulgação

O Campeonato Brasiliense de 2025, também conhecido como Candangão BRB 2025, está emocionante e super disputado. Pelo quarto ano consecutivo, o Banco de Brasília (BRB) segue como patrocinador máster da 1ª divisão do torneio. A RECORD Brasília transmitirá várias partidas da competição.

Até o momento, no Campeonato Brasiliense de 2025, os principais artilheiros são:

- Vitor Xavier (Samambaia): 4 gols

- Matheus Bossa (Capital-DF): 4 gols

- Pipico (Sobradinho): 3 gols

- Thiago (Paranoá Esporte Clube): 3 gols

- Clemente (Ceilândia): 2 gols

Em comemoração à 50ª edição do campeonato Brasiliense de Futebol e como incentivo ao desenvolvimento da modalidade, a premiação foi estendida também para o 4º lugar da competição. O campeão será premiado com R$ 1,2 milhão, seguido do vice, com R$ 400 mil. O 3º e o 4º colocado, receberão, respectivamente, R$ 250 mil e R$ 150 mil.

A disputa reúne as dez principais equipes profissionais do DF: Gama, Brasiliense, Capital, Ceilandense, Ceilândia, Legião, Paranoá, Real Brasília, Samambaia e Sobradinho.

