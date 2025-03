Candangão BRB 2025 define semifinalistas e rebaixados; veja Gama x Capital na RECORD Com Capital e Brasiliense já classificados, Gama, Ceilândia e Paranoá lutam pelas outras duas vagas para as semis Brasília|Do R7, em Brasília 08/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/03/2025 - 02h00 ) twitter

Os cinco jogos da rodada acontecem às 16h deste sábado Reprodução/Instagram/@segamaoficial - 17.2.2025

Este é um sábado de decisão para o futebol brasiliense. Todos os cinco jogos da 9ª rodada do Candangão BRB 2025 acontecem simultaneamente às 16h para decidir os semifinalistas da competição e quem será rebaixado para a segunda divisão. A RECORD vai transmitir ao vivo a partida entre Gama e Capital, a partir de 15h30. O torcedor também pode acompanhar o jogo pelo R7.com e no PlayPlus .

Capital e Brasiliense já estão classificados e não correm riscos, mas lutam por um bom resultado para manter as primeiras colocações ao fim da primeira fase. Três times lutam pelas outras duas vagas para o mata-mata: Ceilândia, Gama e Paranoá.

Na outra ponta da tabela, Ceilandense e Real Brasília lutam contra o rebaixamento. O Legião, lanterna do torneio, não tem mais chances de se salvar.

Veja a classificação e os artilheiros da competição:

Briga pelas semis

Uma vitória do Gama é o suficiente para colocar o alviverde nas semifinais. O Ceilândia, diante do Samambaia, joga por um empate para ficar com a vaga.

Situação complicada é a do Paranoá, que atua no Serejão contra o Brasiliense. O time precisa vencer e torcer para um tropeço do Gama (derrota ou empate). Ou ainda uma derrota do Ceilândia, dependendo aí do saldo de gols.

Luta contra o rebaixamento

Para o Ceilandense, basta uma vitória ou um empate diante do Sobradinho para evitar a queda para a segunda divisão.

O Real Brasília tem uma situação mais complicada. Além de vencer o Legião, precisa torcer para o Ceilandense perder do Sobradinho.

Confira os jogos deste sábado (8)

Ceilândia x Samambaia

Horário : 16h

: 16h Local: Abadião

Real Brasília x Legião

Horário : 16h

: 16h Local: Defelê

Ceilandense x Sobradinho

Horário : 16h

: 16h Local: Rorizão

Brasiliense x Paranoá

Horário : 16h

: 16h Local: Serejão

Gama x Capital

Horário : 16h, com transmissão da RECORD a partir de 15h30.

: 16h, com transmissão da a partir de 15h30. Local: Bezerrão

