Capital e Gama definem campeão do Candangão BRB 2025; RECORD transmite ao vivo Clubes fazem final inédita; Capital tenta o primeiro título, e Gama busca ser campeão pela 14ª vez para ampliar hegemonia no DF Brasília|Do R7 29/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/03/2025 - 02h00 )

Capital e Gama fazem a final do Candangão BRB 2025 Montagem - Reprodução/Instagram/@capital.saf e Reprodução/Instagram/@segamaoficial

Capital e Gama decidem neste sábado (29) quem vai ser o campeão do Candangão BRB 2025. O jogo será na Arena BRB Mané Garrincha, às 16h. A RECORD transmite o jogo com exclusividade na TV aberta. O torcedor também pode acompanhar o jogo pelo R7.com e no PlayPlus .

A expectativa é de casa cheia e de quebra do recorde histórico de público do campeonato. Foram disponibilizados 60 mil ingressos de graça para a partida, e todos os bilhetes já esgotaram.

Para evitar prejuízos, a Federação de Futebol do Distrito Federal aconselha o torcedor a chegar cedo no estádio para garantir o seu lugar. Os portões do estádio abrem às 13h.

Além dos ingressos de graça, o transporte público no DF será gratuito neste sábado das 12h às 23h59. O torcedor pode ir à Arena BRB Mané Garrincha de ônibus ou metrô sem pagar passagem.

A decisão entre Capital e Gama é inédita na história do Campeonato Brasiliense. O Capital tenta o primeiro título na competição, enquanto o Gama busca levantar a taça pela 14ª vez. O clube alviverde é o maior vencedor do torneio.

A última conquista do Gama foi em 2020, quando o clube foi campeão em cima do maior rival, o Brasiliense.

O Capital chega à final pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, o clube foi superado pelo Ceilândia, nos pênaltis.

Por terem chegado á final, Capital e Gama garantiram vaga para a Copa do Brasil de 2026 e para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

