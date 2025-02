Casal é preso por tráfico internacional com 84 kg de maconha no Distrito Federal Apreensão aconteceu em ponto de bloqueio do Recanto das Emas e suspeitos foram encaminhados para a Polícia Federal Brasília|Do R7, em Brasília 17/02/2025 - 09h44 (Atualizado em 17/02/2025 - 10h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casal foi preso em ponto de bloqueio no DF PMDF/Divulgação - 1

Um casal foi preso por tráfico internacional de drogas com 84 kg de maconha no Distrito Federal no início da noite deste domingo (16). A apreensão aconteceu por volta das 20h por policiais militares do Batalhão de Policiamento Rodoviária que abordaram os suspeitos de durante um ponto de bloqueio no Recanto das Emas.

Segundo informações da PM, o veículo se aproximou do ponto de bloqueio em alta velocidade e foi ordenado a parar pelos oficiais. O motorista vinha do Paraguai e ao longo da abordagem os policiais sentiram um forte odor de maconha, o que motivou a busca minuciosa no veículo.

Na inspeção, os agentes encontraram 120 tabletes da droga em diversos compartimentos. O casal foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal.