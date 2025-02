Polícia resgata 125 animais vítimas de maus-tratos em zona rural do Distrito Federal Operação foi realizada pela polícia em parceira com o Ibama; seis pessoas foram presas em flagrante Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 13/02/2025 - 08h56 (Atualizado em 13/02/2025 - 11h05 ) twitter

Animais estavam em gaiolas sujas sem comida PCDF/Divulgação - 12.02.

A Polícia Civil do Distrito Federal em parceria com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) resgatou nesta quarta-feira (12) 125 animais vítimas de maus-tratos em uma zona rural da capital do país. A operação foi realizada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais na região do Caub 1, no Riacho Fundo.

O local antes funcionava como uma fazenda de criação de animais, mas estava desativado. Segundo as equipes, o cenário era de “extremo sofrimento animal” e o estabelecimento era conhecido como “fábrica de filhotes”.

A polícia identificou várias baías e canis “imundos”, com cães da raça Spitz Alemão, Pastor Belga e Golden Retriever mantidos em condições “degradantes”. Os animais estavam cercados por fezes secas, sem água e alimentação e expostos a doenças. Dentro de residências na propriedade, a polícia encontrou outros cães trancados em cômodos escuros e úmidos, sem ventilação adequada, além de filhotes presos em gaiolas cobertas por panos, impedindo a entrada de luz.

Além dos cães, gatos também foram encontrados em ambientes insalubres, magros e debilitados. Um dos casos mais graves envolveu uma gata presa dentro de um compartimento fechado com arame, junto de seus quatro filhotes recém-nascidos. A mãe, extremamente debilitada e sem acesso à água e alimento há vários dias, não tinha forças para se levantar ou se alimentar, comprometendo a sobrevivência dos filhotes.

Os animais foram resgatados às pressas e encaminhados a um hospital veterinário para atendimento emergencial. Após os cuidados iniciais, foram apreendidos e deixados em depósito com uma ONG, que acompanhará o processo de recuperação.

Cavalos, araras e calopsitas também foram resgatados PCDF/Divulgação - 12.02.

A fiscalização também encontrou equinos em estado de extrema magreza, apresentando ferimentos graves nas patas e pelo corpo. Um filhote de cavalo mal conseguia caminhar devido a uma lesão severa. Mais à frente, um búfalo foi localizado deitado ao solo, visivelmente desnutrido e debilitado, amarrado pelo focinho com uma corda que restringia seus movimentos e o impedia de acessar água e alimento.

As equipes resgataram duas araras e inúmeras calopsitas em situação de abandono, sem acesso a água ou comida. Algumas calopsitas já estavam mortas dentro do recinto.

As seis pessoas presas, cinco mulheres e um homem, respondem pelo crime de maus-tratos a animais com pena que pode chegar a cinco anos de prisão, com multa e sanções previstas na legislação ambiental.