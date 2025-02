Mulher desmaia e cai nos trilhos do metrô na estação Arniqueiras, no Distrito Federal Vítima caiu de uma altura de 2 metros e reclamou de dores na cabeça e braços, mas não teve ferimentos graves Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 14/02/2025 - 18h00 (Atualizado em 14/02/2025 - 18h58 ) twitter

Acidente aconteceu na estação Arniqueiras Tony Oliveira/Agência Brasília - 07.04.2021

Uma mulher de 41 anos desmaiou e caiu da plataforma da estação Arniqueiras, no Distrito Federal , nos trilhos do metrô nesta sexta-feira (14). Segundo o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do DF), que prestou socorro à vítima, ela caiu de cerca de dois metros de altura, mas não teve ferimentos graves.

Durante o atendimento, a mulher reclamou de dores na região da cabeça e em um dos braços. Ela foi levada consciente e orientada para o HRT (Hospital Regional de Taguatinga) para ser avaliada.

Segundo o Metrô-DF, a mulher caiu durante a tarde e não estava acompanhada. Ela foi auxiliada por usuários, seguranças e agentes da estação. O protocolo em casos de quedas de pessoas nos trilhos é que a energia seja desligada imediatamente.

Ainda de acordo com o Metrô, esse acidente fez com que os trens parassem “por pouco tempo”, o que não foi suficiente para impactar o sistema de transporte da população.