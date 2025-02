Homem é preso por importunação sexual contra adolescente de 14 anos no DF Caso aconteceu dentro de ônibus BRT; suspeito foi levado para a delegacia e autuado pelo crime Brasília|Do R7, em Brasília 13/02/2025 - 09h23 (Atualizado em 13/02/2025 - 11h08 ) twitter

Crime aconteceu dentro de ônibus

Um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal na noite desta quarta-feira (12) por importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos dentro de um ônibus do BRT, na região do Gama.

O homem foi detido pelo 9º Batalhão de Polícia que levou o suspeito para a 20ª Delegacia de Polícia, onde ele foi autuado pelo crime.

De acordo com o relato de uma testemunha, a irmã da vítima, o suspeito teria se esfregado na adolescente durante a viagem. A polícia revistou o homem, mas nenhum item ilícito foi encontrado.

A adolescente, visivelmente abalada, entrou em crise de pânico e precisou de atendimento médico. Ela recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e depois foi levada para a UPA (unidade de pronto atendimento) do Gama.

Como Denunciar

PMDF - Ligue 190

Polícia Civil - Ligue 197

Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres: Ligue 180

As ligações são gratuitas.