Caso Bolsonaro: ‘Fora, Alexandre de Moraes. Impeachment já!’, diz líder da oposição no Senado Senador Rogério Marinho acusa ministro do STF de abuso de poder e chama decisão de manobra para encobrir denúncias contra Moraes Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 04/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 20h42 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Senador Rogério Marinho critica decisão de Alexandre de Moraes que impôs prisão domiciliar a Jair Bolsonaro.

Marinho acusou Moraes de abuso de poder e de tentar desviar atenção de denúncias publicadas na reportagem Vaza Toga.

O senador defendeu que a prisão de Bolsonaro é uma cortina de fumaça para encobrir abusos do ministro do STF.

Marinho conclama colegas senadores a não aceitarem o Estado de exceção e pede o impeachment de Moraes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Rogério Marinho 'Não aceitaremos mais esse Estado de exceção' Pedro França/Agência Senado - 11.05.2023

O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, divulgou nota oficial nesta segunda-feira (4) criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Marinho, a medida representa “abuso de poder” e uma cortina de fumaças sobre denúncias contra Moraes.

“No mesmo dia em que a Vaza Toga revela novos abusos de Alexandre de Moraes, o ministro volta a se exceder e decreta a prisão de Jair Bolsonaro — o maior líder político da história do Brasil. Coincidência? Evidente que não. Trata-se de uma cortina de fumaça para abafar as denúncias trazidas pelas reportagens investigativas”, declarou o senador.

Marinho afirma que o Brasil “vive há anos sob uma jurisprudência de exceções, marcada pela relativização de garantias fundamentais: juízo natural, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, direitos da advocacia e inviolabilidade dos mandatos parlamentares”.

“Bolsonaro é alvo de um processo baseado em uma única delação premiada e tem sua liberdade cerceada por crime de opinião”, acrescentou.

Bolsonaro em culto após Moraes manter medidas cautelares Reprodução/TV Record - 24.07.2025

Apelo aos parlamentares

Ao fim da nota, o líder da oposição faz um apelo aos colegas de parlamento: “Não aceitaremos mais esse Estado de exceção. Conclamamos todos os Senadores da República a honrarem seus mandatos. Basta de arbítrio. Fora, Alexandre de Moraes. Impeachment já!”

Marinho encerra o texto com frases em destaque: “Vingança não é justiça. Abuso de poder. Impeachment Moraes. Brasil refém.”

A decisão que motivou a reação do senador impôs prisão domiciliar integral a Bolsonaro, com uso de tornozeleira eletrônica, proibição de visitas (exceto advogados autorizados), vedação ao uso de redes sociais e impedimento de contato com outros investigados ou autoridades estrangeiras.

Moraes justificou a medida citando “reiteração delitiva” e tentativa de obstrução da Justiça.

