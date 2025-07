Otan condena ciberataques russos e promete resposta coordenada com aliados Para a aliança, os ataques se tornaram ferramentas na campanha contínua da Rússia para desestabilizar os aliados da Otan Internacional|Do Estadão Conteúdo 18/07/2025 - 12h45 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h48 ) twitter

Otan cobra que Moscou cesse suas atividades cibernéticas Divulgação/ NATO

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) emitiu nesta sexta-feira (18) um comunicado condenando “veementemente as atividades cibernéticas maliciosas da Rússia”, que, segundo a aliança, “constituem uma ameaça à segurança dos aliados”.

No texto, a Otan expressa solidariedade a Estônia, França, Reino Unido e Estados Unidos, que atribuíram recentes ataques cibernéticos a serviços de inteligência militar russos. O comunicado recorda ainda que “em 2024, Alemanha e República Checa atribuíram individualmente atividades ao grupo de hackers APT 28, patrocinado pelo GRU”, o serviço secreto militar russo.

A Otan também alerta que o mesmo grupo tinha como “alvo entidades governamentais nacionais, operadores de infraestrutura crítica e outras entidades em toda a aliança, inclusive na Romênia”.

Para a aliança, esses ataques mostram como as ameaças cibernéticas e híbridas se tornaram “ferramentas importantes na campanha contínua da Rússia para desestabilizar os aliados da Otan e na sua brutal e não provocada guerra de agressão contra a Ucrânia”.

‌



A Otan cobra que Moscou cesse suas atividades cibernéticas e híbridas “desestabilizadoras”, e afirma que tais ações evidenciam “o desprezo da Rússia pelo marco das Nações Unidas para o comportamento responsável dos Estados no ciberespaço”.

A aliança militar ainda destaca que está investindo em defesas, como o novo Centro Integrado de Defesa Cibernética, e que está preparada para responder aos ataques “em um momento e de uma forma à nossa escolha, em conformidade com o direito internacional e em coordenação com nossos parceiros internacionais, incluindo a União Europeia (UE)”.

