CCJ aprova projeto que aumenta pena para aliciamento de menores de idade pela internet Pena que varia de 1 a 3 anos passará a ser de 1 ano e quatro meses a 4 anos Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 13/08/2025 - 18h48 (Atualizado em 13/08/2025 - 18h48 )

Projeto 2.857 pode aumentar pena em um terço para crimes contra crianças na internet

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara aprovou nesta quarta-feira (13), por unanimidade, o projeto de lei que aumenta em um terço a pena para o crime de aliciamento de crianças e adolescentes pela internet.

Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa, para aliciamento, assédio, e a até quem instigar ou constranger menores de idade para praticar atos libidinosos.

Com o projeto 2.857, de 2019, a pena pode aumentar em um terço caso o crime seja praticado por meio das redes sociais ou aplicativos de conversa. Ou seja, passará a ser de 1 ano e quatro meses a 4 anos.

De acordo com a relatora Laura Carneiro (PSD-RJ) as tecnologias amplificam a prática de crimes.

“O endurecimento da punição é necessário, pois as tecnologias atualmente usadas para promover a interação entre pessoas amplificam ou facilitam a prática de crimes que antes ocorriam apenas no mundo presencial”, disse a deputada.

O texto agora segue para análise do plenário.

O debate sobre o assunto foi intensificado após um vídeo do youtuber e humorista conhecido como Felca, que expôs o caso do influenciador Hytalo Santos por mostrar menores de idade em seus vídeos de forma sexualizada.

Após a repercussão, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também anunciou um grupo de trabalho para criar projetos de lei sobre a segurança de crianças na internet.

