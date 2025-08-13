Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

CCJ aprova projeto que aumenta pena para aliciamento de menores de idade pela internet

Pena que varia de 1 a 3 anos passará a ser de 1 ano e quatro meses a 4 anos

Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília

Projeto 2.857 pode aumentar pena em um terço para crimes contra crianças na internet
Projeto 2.857 pode aumentar pena em um terço para crimes contra crianças na internet

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara aprovou nesta quarta-feira (13), por unanimidade, o projeto de lei que aumenta em um terço a pena para o crime de aliciamento de crianças e adolescentes pela internet.

Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa, para aliciamento, assédio, e a até quem instigar ou constranger menores de idade para praticar atos libidinosos.

Veja mais

Com o projeto 2.857, de 2019, a pena pode aumentar em um terço caso o crime seja praticado por meio das redes sociais ou aplicativos de conversa. Ou seja, passará a ser de 1 ano e quatro meses a 4 anos.

De acordo com a relatora Laura Carneiro (PSD-RJ) as tecnologias amplificam a prática de crimes.


“O endurecimento da punição é necessário, pois as tecnologias atualmente usadas para promover a interação entre pessoas amplificam ou facilitam a prática de crimes que antes ocorriam apenas no mundo presencial”, disse a deputada.

O texto agora segue para análise do plenário.


O debate sobre o assunto foi intensificado após um vídeo do youtuber e humorista conhecido como Felca, que expôs o caso do influenciador Hytalo Santos por mostrar menores de idade em seus vídeos de forma sexualizada.

Após a repercussão, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também anunciou um grupo de trabalho para criar projetos de lei sobre a segurança de crianças na internet.


Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.