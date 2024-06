Cerrado perde 53% da superfície de água natural desde 1985 No geral, a área de superfície de água no Brasil foi de 18,3 milhões de hectares em 2023, 2,6% a menos do que em 2022

Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 28/06/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/06/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share