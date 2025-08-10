China pode exigir regra ambiental da UE para carne UE determina que produtos como carne, couro, soja e café só sejam aceitos se não forem produzidos em áreas desmatadas Internacional|Do Estadão Conteúdo 10/08/2025 - 08h32 (Atualizado em 10/08/2025 - 08h33 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A China considera adotar regras ambientais semelhantes às da União Europeia para a carne bovina.

A proposta foi mencionada pelo diretor de Sustentabilidade da Marfrig, Paulo Pianez, na Sâo Paulo Climate Week.

A tendência de exigências ambientais mais rigorosas é vista como inevitável e global.

A UE já determina que produtos como carne e soja precisam comprovar que não provêm de áreas desmatadas após 2020. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Consumo de carne recua 9% neste ano Valter Campanato/Agência Brasil

A China, principal destino da carne bovina brasileira, pode vir a adotar exigências ambientais semelhantes às previstas pela União Europeia em sua lei antidesmatamento. A possibilidade foi tema de comentário do diretor de Sustentabilidade da Marfrig, Paulo Pianez, durante participação na São Paulo Climate Week, na última semana.

“Recebemos recentemente, na Marfrig, uma delegação grande do governo chinês e eles pensam em fazer exigências desse tipo também”, afirmou.

Ele destacou que a tendência de maior rigor ambiental “é inevitável” e não deve se limitar à União Europeia.

“O mercado lá fora cada vez mais implementa um nível alto de exigência ambiental. Quando há uma realidade de mercado desse tipo, é muito pouco provável que seja desfeita. A gente precisa ter um viés de adaptação.”

‌



A UE determina que produtos como carne, couro, soja e café só podem entrar no bloco europeu se comprovarem não ter origem em áreas desmatadas após a data de corte de 2020.

