Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Confederação Nacional da Indústria fará missão com empresários nos EUA para discutir tarifaço

Presidente da confederação, Ricardo Alban, apresentou detalhes da viagem ao vice-presidente Geraldo Alckmin

Brasília|Do R7, em Brasília

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A CNI realizará uma missão empresarial em Washington nos dias 3 e 4 de setembro.
  • O objetivo é discutir tarifação e ampliar o diálogo com o setor produtivo norte-americano.
  • A comitiva incluirá representantes de diversos setores da indústria brasileira.
  • A estratégia visa sensibilizar os EUA e acelerar negociações com propostas de interesse mútuo.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Agenda de empresários inclui encontros com escritórios de advocacia e reuniões na Embaixada
Agenda de empresários inclui encontros com escritórios de advocacia e reuniões na Embaixada Vosmar Rosa/Ministério de Portos e Aeroportos/Arquivo

O presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Ricardo Alban, apresentou ao govern a agenda da missão empresarial que será realizada em Washington, nos Estados Unidos, nos próximos dias 3 e 4 de setembro.

Em reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, Alban reforçou que o objetivo da viagem é ampliar o diálogo com o setor produtivo norte-americano em meio ao tarifaço.

A programação inclui encontros com escritórios de advocacia e lobby, reuniões na Embaixada do Brasil em Washington e diálogos com autoridades do governo americano. A participação em audiência pública do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), no âmbito da investigação, também está prevista.

Leia mais

A comitiva será composta por dirigentes de associações de diversos setores, como brinquedos, máquinas e equipamentos, têxtil, alumínio, carnes, madeira e café, além de empresários e federações estaduais da indústria de Goiás (Fieg) e de Santa Catarina (Fiesc).


De acordo com Alban, a estratégia deve contemplar resposta e acompanhamento da investigação dos EUA contra o Brasil e manter um relacionamento dos EUA com públicos de interesse para criar canais de diálogo entre os dois governos.

“Nosso objetivo é sensibilizar o lado americano, levando propostas concretas de interesse mútuo, de forma a acelerar as negociações e incluir setores relevantes, mesmo aqueles com menor peso financeiros, mas grande representatividade industrial”, explicou.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Qual é o objetivo da missão empresarial da CNI aos Estados Unidos?

 

O objetivo da missão empresarial da CNI (Confederação Nacional da Indústria) é ampliar o diálogo com o setor produtivo norte-americano em meio ao tarifaço.

 

Quando e onde ocorrerá a missão?

 

A missão ocorrerá em Washington, nos Estados Unidos, nos dias 3 e 4 de setembro.

 

Quem apresentou os detalhes da viagem ao governo?

 

Os detalhes da viagem foram apresentados ao governo pelo presidente da CNI, Ricardo Alban, em uma reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

 

Quais atividades estão programadas para a missão?

 

A programação inclui encontros com escritórios de advocacia e lobby, reuniões na Embaixada do Brasil em Washington e diálogos com autoridades do governo americano. Também está prevista a participação em audiência pública do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR).

 

Quem fará parte da comitiva da CNI?

 

A comitiva será composta por dirigentes de associações de diversos setores, como brinquedos, máquinas e equipamentos, têxtil, alumínio, carnes, madeira e café, além de empresários e federações estaduais da indústria de Goiás (Fieg) e de Santa Catarina (Fiesc).

 

Qual é a estratégia da CNI em relação à investigação dos EUA contra o Brasil?

 

A estratégia deve contemplar resposta e acompanhamento da investigação dos EUA contra o Brasil, mantendo um relacionamento com públicos de interesse para criar canais de diálogo entre os dois governos.

 

O que Ricardo Alban espera alcançar com a missão?

 

Ricardo Alban espera sensibilizar o lado americano, levando propostas concretas de interesse mútuo, de forma a acelerar as negociações e incluir setores relevantes, mesmo aqueles com menor peso financeiro, mas grande representatividade industrial.

 

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.