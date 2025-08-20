Confederação Nacional da Indústria fará missão com empresários nos EUA para discutir tarifaço Presidente da confederação, Ricardo Alban, apresentou detalhes da viagem ao vice-presidente Geraldo Alckmin Brasília|Do R7, em Brasília 20/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A CNI realizará uma missão empresarial em Washington nos dias 3 e 4 de setembro.

O objetivo é discutir tarifação e ampliar o diálogo com o setor produtivo norte-americano.

A comitiva incluirá representantes de diversos setores da indústria brasileira.

A estratégia visa sensibilizar os EUA e acelerar negociações com propostas de interesse mútuo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Agenda de empresários inclui encontros com escritórios de advocacia e reuniões na Embaixada Vosmar Rosa/Ministério de Portos e Aeroportos/Arquivo

O presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Ricardo Alban, apresentou ao govern a agenda da missão empresarial que será realizada em Washington, nos Estados Unidos, nos próximos dias 3 e 4 de setembro.

Em reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, Alban reforçou que o objetivo da viagem é ampliar o diálogo com o setor produtivo norte-americano em meio ao tarifaço.

A programação inclui encontros com escritórios de advocacia e lobby, reuniões na Embaixada do Brasil em Washington e diálogos com autoridades do governo americano. A participação em audiência pública do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), no âmbito da investigação, também está prevista.

A comitiva será composta por dirigentes de associações de diversos setores, como brinquedos, máquinas e equipamentos, têxtil, alumínio, carnes, madeira e café, além de empresários e federações estaduais da indústria de Goiás (Fieg) e de Santa Catarina (Fiesc).

‌



De acordo com Alban, a estratégia deve contemplar resposta e acompanhamento da investigação dos EUA contra o Brasil e manter um relacionamento dos EUA com públicos de interesse para criar canais de diálogo entre os dois governos.

“Nosso objetivo é sensibilizar o lado americano, levando propostas concretas de interesse mútuo, de forma a acelerar as negociações e incluir setores relevantes, mesmo aqueles com menor peso financeiros, mas grande representatividade industrial”, explicou.

PERGUNTAS E RESPOSTAS Qual é o objetivo da missão empresarial da CNI aos Estados Unidos? O objetivo da missão empresarial da CNI (Confederação Nacional da Indústria) é ampliar o diálogo com o setor produtivo norte-americano em meio ao tarifaço. Quando e onde ocorrerá a missão? A missão ocorrerá em Washington, nos Estados Unidos, nos dias 3 e 4 de setembro. Quem apresentou os detalhes da viagem ao governo? Os detalhes da viagem foram apresentados ao governo pelo presidente da CNI, Ricardo Alban, em uma reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Quais atividades estão programadas para a missão? A programação inclui encontros com escritórios de advocacia e lobby, reuniões na Embaixada do Brasil em Washington e diálogos com autoridades do governo americano. Também está prevista a participação em audiência pública do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR). Quem fará parte da comitiva da CNI? A comitiva será composta por dirigentes de associações de diversos setores, como brinquedos, máquinas e equipamentos, têxtil, alumínio, carnes, madeira e café, além de empresários e federações estaduais da indústria de Goiás (Fieg) e de Santa Catarina (Fiesc). Qual é a estratégia da CNI em relação à investigação dos EUA contra o Brasil? A estratégia deve contemplar resposta e acompanhamento da investigação dos EUA contra o Brasil, mantendo um relacionamento com públicos de interesse para criar canais de diálogo entre os dois governos. O que Ricardo Alban espera alcançar com a missão? Ricardo Alban espera sensibilizar o lado americano, levando propostas concretas de interesse mútuo, de forma a acelerar as negociações e incluir setores relevantes, mesmo aqueles com menor peso financeiro, mas grande representatividade industrial.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp