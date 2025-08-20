Confederação Nacional da Indústria fará missão com empresários nos EUA para discutir tarifaço
Presidente da confederação, Ricardo Alban, apresentou detalhes da viagem ao vice-presidente Geraldo Alckmin
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Ricardo Alban, apresentou ao govern a agenda da missão empresarial que será realizada em Washington, nos Estados Unidos, nos próximos dias 3 e 4 de setembro.
Em reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, Alban reforçou que o objetivo da viagem é ampliar o diálogo com o setor produtivo norte-americano em meio ao tarifaço.
A programação inclui encontros com escritórios de advocacia e lobby, reuniões na Embaixada do Brasil em Washington e diálogos com autoridades do governo americano. A participação em audiência pública do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), no âmbito da investigação, também está prevista.
Leia mais
A comitiva será composta por dirigentes de associações de diversos setores, como brinquedos, máquinas e equipamentos, têxtil, alumínio, carnes, madeira e café, além de empresários e federações estaduais da indústria de Goiás (Fieg) e de Santa Catarina (Fiesc).
De acordo com Alban, a estratégia deve contemplar resposta e acompanhamento da investigação dos EUA contra o Brasil e manter um relacionamento dos EUA com públicos de interesse para criar canais de diálogo entre os dois governos.
“Nosso objetivo é sensibilizar o lado americano, levando propostas concretas de interesse mútuo, de forma a acelerar as negociações e incluir setores relevantes, mesmo aqueles com menor peso financeiros, mas grande representatividade industrial”, explicou.
Qual é o objetivo da missão empresarial da CNI aos Estados Unidos?
O objetivo da missão empresarial da CNI (Confederação Nacional da Indústria) é ampliar o diálogo com o setor produtivo norte-americano em meio ao tarifaço.
Quando e onde ocorrerá a missão?
A missão ocorrerá em Washington, nos Estados Unidos, nos dias 3 e 4 de setembro.
Quem apresentou os detalhes da viagem ao governo?
Os detalhes da viagem foram apresentados ao governo pelo presidente da CNI, Ricardo Alban, em uma reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Quais atividades estão programadas para a missão?
A programação inclui encontros com escritórios de advocacia e lobby, reuniões na Embaixada do Brasil em Washington e diálogos com autoridades do governo americano. Também está prevista a participação em audiência pública do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR).
Quem fará parte da comitiva da CNI?
A comitiva será composta por dirigentes de associações de diversos setores, como brinquedos, máquinas e equipamentos, têxtil, alumínio, carnes, madeira e café, além de empresários e federações estaduais da indústria de Goiás (Fieg) e de Santa Catarina (Fiesc).
Qual é a estratégia da CNI em relação à investigação dos EUA contra o Brasil?
A estratégia deve contemplar resposta e acompanhamento da investigação dos EUA contra o Brasil, mantendo um relacionamento com públicos de interesse para criar canais de diálogo entre os dois governos.
O que Ricardo Alban espera alcançar com a missão?
Ricardo Alban espera sensibilizar o lado americano, levando propostas concretas de interesse mútuo, de forma a acelerar as negociações e incluir setores relevantes, mesmo aqueles com menor peso financeiro, mas grande representatividade industrial.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp