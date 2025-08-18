Quilo de carne bovina sobe para R$ 150 nos EUA, recorde histórico
Aumento no custo vem das variações climáticas e do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil
O quilo da carne bovina nos Estados Unidos agora custa R$ 150, equivalente a pouco mais de US$ 27. O aumento foi de 3,3% em relação ao mês anterior e de 9% nos últimos seis meses. A carne moída também sofreu impacto.
As principais causas são as variações climáticas e as tarifas comerciais aplicadas pelos Estados Unidos contra o Brasil, o que elevou o custo da importação de carne brasileira para os americanos.
Últimas