Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Estados Unidos


Quilo de carne bovina sobe para R$ 150 nos EUA, recorde histórico

Aumento no custo vem das variações climáticas e do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil

Hora News|Do R7

O quilo da carne bovina nos Estados Unidos agora custa R$ 150, equivalente a pouco mais de US$ 27. O aumento foi de 3,3% em relação ao mês anterior e de 9% nos últimos seis meses. A carne moída também sofreu impacto.

As principais causas são as variações climáticas e as tarifas comerciais aplicadas pelos Estados Unidos contra o Brasil, o que elevou o custo da importação de carne brasileira para os americanos.

  • Brasil
  • Carne bovina
  • Estados Unidos
  • Tarifas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.