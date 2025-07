Comércio não pode ser afetado por política, diz entidade do agro sobre tarifa dos EUA sobre Brasil CNA classificou medida como ‘unilateral’ e defendeu uso do diálogo diplomático como saída para o impasse Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 10/07/2025 - 13h49 (Atualizado em 10/07/2025 - 13h57 ) twitter

CNA criticou tarifa imposta pelos EUA Divulgação/ CNA

A CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) reagiu com preocupação à decisão dos Estados Unidos de aplicar tarifas adicionais de 50% sobre os produtos brasileiros. Em nota divulgada nesta quinta-feira (10), a entidade destacou que não há fundamento que justifique a decisão americana, considerando a relação construída com o Brasil ao longo de muitos anos.

“A CNA acompanha com atenção a decisão do governo dos Estados Unidos de impor tarifas adicionais de 50% sobre todas as suas importações de produtos brasileiros. Esta medida unilateral não se justifica pelo histórico das relações comerciais entre os dois países, que sempre se desenvolveram em clima de cooperação e de equilíbrio, em estrita conformidade com os melhores princípios do livre comércio internacional.”

“Os Estados Unidos e o Brasil em 200 anos de relações sempre estiveram do mesmo lado e não há qualquer razão para que essa situação se modifique. Os produtores rurais brasileiros consideram que essas questões só podem ser resolvidas em benefício comum por meio do diálogo incessante e sem condições entre os governos e seus setores privados. A economia e o comércio não podem ser injustamente afetados por questões de natureza política”, informou a nota.

A CNA também classificou a medida como “unilateral” e “injustificável”, e defendeu o uso do diálogo diplomático como única saída para o impasse.

“Medidas desta natureza prejudicam as economias dos dois países, causando danos a empresas e consumidores. Qualquer análise das relações entre os Estados Unidos e o Brasil, seja no campo no comércio ou dos investimentos, terá sempre que concluir que essas relações sempre serviram aos interesses dos dois países, não havendo nelas qualquer desequilíbrio injusto ou indesejável.”

“Nossa esperança é que os canais diplomáticos sejam intensamente acionados para que a razão e o pragmatismo se imponham para benefício de todos, pois este é o único caminho que serve ao entendimento e à prosperidade”, completou a nota.

Trump anuncia tarifa de 50% ao Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nessa quarta-feira (9) uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A nova alíquota entrará em vigor no dia 1º de agosto. Trump comunicou a decisão em uma carta ao presidente Lula nas redes sociais.

No documento, ele mencionou que a medida é uma resposta a ataques à liberdade de expressão de empresas americanas e ao tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

