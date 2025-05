Gripe aviária: CNA descarta risco no consumo de alimentos e reforça orientações a produtores Governo federal decretou estado de emergência zoossanitária após o Rio Grande do Sul registrar o primeiro caso de gripe aviária Brasília|Do R7 16/05/2025 - 17h51 (Atualizado em 16/05/2025 - 17h51 ) twitter

Brasil decretou situação de emergência nesta sexta Divulgação/ CNA

Com a confirmação do primeiro caso de gripe aviária no Brasil, a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária) alertou nesta sexta-feira que consumo de ovos e carne de frango não são capazes de transmitir influenza viária para humanos. O diretor técnico da confederação, Bruno Lucchi, reforçou, ainda, a importância dos produtores reforçarem as medidas de biossegurança.

Nesta sexta-feira (16), o governo federal decretou estado de emergência zoossanitária após o Rio Grande do Sul registrar o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial do Brasil.

“É a primeira que essa doença é confirmada no Brasil em granjas comerciais. A população pode ficar tranquila que sua contaminação não se dá através dos alimentos, mas, sim, pelas pessoas diretamente ligadas ao processo produtivo, manejando esses animais. Segundo ponto, é trazer toda a segurança e a robustez do serviço veterinário do Brasil”, disse Lucchi.

O diretor técnico explica, ainda, que o vírus está ativo há quase 20 anos e desde 2023 o país fez 4 mil monitoramentos. “Nós queremos reafirmar aqui todo o compromisso do serviço veterinário oficial, visto que temos dado total transparência e agilidade nas respostas. Já tem feito um trabalho compartimentalização do problema, se isola a área, de abate”, disse.

“O sistema brasileiro é tão robusto, tão eficiente, tão confiável, que vários países passaram a adotar nosso protocolo, sabendo que o Brasil tem capacidade e estrutura para conter o vírus”, afirmou o ministro.

Eficiente e confiável

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou a eficiência do protocolo brasileiro de identificação e contenção da gripe aviária, após a confirmação do primeiro caso da doença em uma granja comercial.

Com o caso, a China suspendeu as compras de carnes brasileiras. Apesar da suspensão, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, espera que a situação seja solucionada antes de completado os dois meses.

“A gente já vinha em tratativas com o órgão oficial sanitário chinês para revisão do protocolo (sanitário), como conseguimos com os Emirados Árabes, Reino Unido e Japão. [O objetivo] era restringir a um raio de 10km a suspensão comercial, caso viesse a ocorrer algum caso [de gripe aviária]”, explicou.

