Comissão do Senado aprova proibição de 'passaporte' vacinal de Covid-19 em escolas Proposta foi apresentada por Carlos Lima, identificado como um cidadão da Bahia Brasília|Do R7 14/05/2025 - 16h09 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h09 )

A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Damares Alves (Republicanos-DF) Waldemir Barreto/Agência Senado - 14 /05/2025

A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou, nesta quarta-feira (14), um projeto de lei que proíbe a exigência do certificado nacional de vacinação de Covid-19 por parte de escolas. A proposta é de de autoria de Carlos Lima, identificado como um cidadão da Bahia, sendo enviada ao Senado por meio do programa e-Cidadania em 2022.

No colegiado, o projeto foi relatado pelo senador Marcio Bittar (União-AC). O parlamentar destacou que a Constituição estabelece a igualdade "de condições para o acesso e permanência na escola“, impedindo qualquer medida que restrinja a entrada dos estudantes nas instituições de ensino.

“A Carta Magna consagra ainda, em seu art. 206, I, o princípio da ‘igualdade de condições para o acesso e permanência na escola’, repelindo, por conseguinte, qualquer medida que implique restrições desarrazoadas ao ingresso dos alunos nos estabelecimentos de ensino”, defendeu.

A presidente do colegiado, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), destacou a aprovação como o exercício da “democracia” e que, agora, a proposição vai tramitar no Senado como se tivesse sido apresentada por um senador.

“Isso é democracia. A proposição apresentada pelo cidadão agora vai tramitar na casa como se fosse projeto apresentado por parlamentar. E vem em um momento em que não temos mais aquela pressão da pandemia. Parabenizo o autor pela proposta e os senadores pela aprovação”, avaliou Damares.

