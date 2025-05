Mutirão seleciona jovens para tratamento odontológico gratuito nesta quinta-feira Dentistas voluntários atenderão pessoas entre 11 e 17 anos em situação de vulnerabilidade social Brasília|Do R7, em Brasília 14/05/2025 - 14h22 (Atualizado em 14/05/2025 - 15h04 ) twitter

Serviço será para jovens entre 11 e 17 anos Tony Oliveira/Agência Brasília

Mais de 18 mil dentistas voluntários em todo o país farão, nesta quinta-feira (15), um mutirão para selecionar 5 mil jovens entre de 11 a 17 anos para receber tratamento odontológico gratuito. A iniciativa da organização Turma do Bem, que gerencia a maior rede de voluntariado especializado do mundo, foca em atender adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A megatriagem passará em mais de 140 cidades do Brasil para identificar jovens com graves problemas bucais, mas que não conseguem pagar pelo tratamento. Em Brasília, a ação ocorrerá no shopping Pátio Brasil, das 9h às 16h. Todos os detalhes e localidades podem ser acessados neste link.

Durante a ação, os participantes serão avaliados por um dentista voluntário por meio de um exame visual não invasivo, no qual serão registradas informações sobre a saúde bucal e a condição socioeconômica do paciente. Também será oferecido um kit de higiene bucal.

Para participar, os jovens devem estar acompanhados de um responsável e apresentar RG e comprovante de residência no local da triagem.

‌



Após as triagens simultâneas, a equipe enviará uma carta de aprovação para os jovens que forem selecionados para o tratamento odontológico gratuito.

“É sempre muito inspirador ver nossos dentistas mobilizados para promover transformações reais na vida de pessoas que tanto precisam. Não ter acesso a cuidados em saúde bucal só por não poder pagar por um tratamento ainda é uma realidade para milhões de brasileiros, que nós nos comprometemos em mudar. Quando fazemos isso, estamos olhando para a mudança que podemos ser na vida desses jovens”, afirma o presidente voluntário e fundador da TdB, Fábio Bibancos.

Serviço

Onde: Shopping Pátio Brasil

Shopping Pátio Brasil Quando: quinta-feira (15)

quinta-feira (15) Horário: 9h às 16h

9h às 16h Valor: gratuito

