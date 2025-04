Comissão do Senado aprova visita para apurar supostas violações contra Daniel Silveira Entre idas e vindas, Silveira está preso desde 2021 por determinação do STF Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 09/04/2025 - 15h57 (Atualizado em 09/04/2025 - 16h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ex-deputado federal Daniel Silveira Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou, nesta quarta-feira (9), um requerimento que autoriza uma visita ao ex-deputado federal Daniel Silveira a fim de apurar denúncia de violações dos direitos do ex-parlamentar. Entre idas e vindas, Silveira está preso desde 2021 por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal).

Em 2022, a Suprema Corte condenou o ex-deputado a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaçar o Estado democrático de direito e incitar a violência contra ministros do STF. De autoria do senador Eduardo Girão (Novo-CE), o requerimento alega que a visita pretende cumprir as garantias previstas na lei para com Silveira.

Mais cedo, o ministro do STF Alexandre de Moraes, que relata o caso de Silveira na Suprema Corte, negou pedido feito pela defesa do ex-deputado para que ele pudesse sair da prisão para estudar e trabalhar. No pedido, a defesa do ex-parlamentar afirmou que a prisão não contribui para a ressocialização do ex-deputado.

No mês passado, o Supremo decidiu manter Silveira preso. A Justiça havia concedido liberdade condicional a ele em outubro do ano passado, mas ele voltou para a prisão na véspera do Natal por descumprir medidas impostas pelo STF.

‌



A defesa de Silveira tentou novamente obter liberdade condicional, mas os pedidos foram negados pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp