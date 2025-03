Pedido de vista e de destaque: como ministros do STF podem mudar ritmo de julgamentos Julgamentos podem ser suspensos por 90 dias ou levados ao plenário físico a depender do tipo de pedido que for apresentado Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 24/03/2025 - 16h33 (Atualizado em 24/03/2025 - 17h00 ) twitter

Ministros podem suspender julgamentos por até 90 dias Antonio Augusto/STF

O julgamento no plenário virtual do STF (Supremo Tribunal Federal) que vai decidir se condena a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal foi suspenso nesta segunda-feira (24) após um pedido de vista do ministro Kassio Nunes Marques. Dessa forma, o processo fica interrompido por até 90 dias para que o ministro analise o caso.

Além do pedido de vista, o rito dos julgamentos no STF pode ser alterado por um pedido de destaque, que é quando o caso é retirado do plenário virtual e levado ao físico. Entenda as diferenças abaixo.

Vista

Segundo o STF, o pedido de vista dos autos ocorre quando algum ministro precisa de mais tempo para analisar o caso. Qualquer ministro pode fazer o pedido, exceto o relator do processo. Além disso, a solicitação pode ser feita a qualquer momento, independentemente da ordem de votação.

O julgamento é suspenso até a posterior liberação dos autos pelo ministro que formulou o pedido, e o feito é chamado de volta pelo presidente do colegiado, em nova sessão.

Destaque

O pedido de destaque ocorre para que um caso seja retirado do plenário virtual da corte para ser apreciado em um ambiente presencial. Quando isso ocorre, o julgamento é zerado, e os votos devem ser apresentados novamente. Apenas as posições de ministros aposentados são aproveitadas.

No plenário virtual, não existe debate entre os ministros, já que os votos são registrados no sistema da corte.

Um exemplo aconteceu em fevereiro de 2025, quando o ministro Dias Toffoli fez um pedido de destaque no julgamento sobre a “revisão da vida toda” das aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Julgamento de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas acusadas de envolvimento em um suposto plano de golpe de Estado serão julgadas nesta terça-feira (25) pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O caso é analisado pela Primeira Turma, que vai definir se Bolsonaro e os demais viram réus no caso.

A sessão inaugural está marcada para as 9h30, seguida de outra, às 14h. A terceira sessão ocorre na quarta-feira (26), às 9h30. A aceitação da denúncia transforma os acusados em réus. O tribunal reforçou o policiamento e restringirá o acesso às dependências durante as sessões.

O julgamento inicia com a leitura do relatório pelo relator. A PGR se manifesta por 30 minutos. As defesas dos acusados têm 15 minutos cada para suas manifestações.

Em casos com múltiplos réus, a PGR geralmente recebe prazo maior, por deliberação do presidente, para igualar as condições.

Na sessão da manhã de terça, ocorrem as sustentações orais das defesas e da PGR. As outras duas sessões são dedicadas aos votos dos ministros. Não há previsão de pedido de vista para suspender o julgamento.