Moraes nega pedido de Daniel Silveira para estudar e trabalhar fora da prisão No pedido, a defesa do ex-parlamentar afirmou que a prisão não contribui para a ressocialização Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 09/04/2025 - 14h35 (Atualizado em 09/04/2025 - 14h57 )

Daniel Silveira foi condenado em 2022 pelo STF por incitação ao ódio Acervo Câmara dos Deputados

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou pedido feito pela defesa do ex-deputado Daniel Silveira para que ele pudesse sair da prisão para estudar e trabalhar.

“(...) Diante do exposto, com base no art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, indefiro o pedido da defesa de concessão de autorização de trabalho e estudo externos. Intimem-se o sentenciado e sua defesa”, disse Moraes em trecho da decisão.

No pedido, a defesa do ex-parlamentar afirmou que a prisão não contribui para a ressocialização do ex-deputado.

“O falido sistema carcerário brasileiro, abarrotado de presos, não contribui em nada para a ressocialização do apenado. Dessa forma, uma oportunidade de trabalho remunerado e estudo em unidade de ensino superior está intimamente ligada ao objetivo do Estado na tentativa de ressocialização”, disseram os advogados.

No mês passado, o Supremo decidiu manter Silveira preso. A Justiça havia concedido liberdade condicional a ele em outubro do ano passado, mas ele voltou para a prisão na véspera do Natal por descumprir medidas impostas pelo STF.

A defesa de Silveira tentou novamente obter liberdade condicional, mas os pedidos foram negados pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaçar o Estado democrático de direito e incitar a violência contra ministros do STF.

