Conselho de Administração e Secretaria de Educação fazem seminário para gestores públicos Evento será nesta quarta-feira no auditório da secretaria, no Shopping ID, das 14h às 17h, e tem entrada franca

O seminário é voltado para os colaboradores do CRA e da SEDF. (Reprodução/CRA-DF)

O CRA (Conselho Regional de Administração) e a Secretaria de Educação do Distrito Federal realizam nesta quarta-feira (15) um seminário para gestores públicos. O evento acontecerá no auditório da secretaria, no Shopping ID, das 14h às 17h. O evento é gratuito e voltado aos colaboradores do CRA e da secretaria. O ingresso pode ser retirado aqui.

A abertura do evento será realizada pelo secretário-executivo da SEDF, Isaías Aparecido da Silva, pela presidente da Escola Nacional de Administração Pública, Betânia Lemos, e pelo presidente do CRA, Carlos Alberto Ferreira Júnior.

Segundo a especialista em gestão estratégica do CRA, Andrea Antinoro, o evento “Despertando o Gigante Brasileiro” é inspirado na frase do hino “Brasília Capital da Esperança”, para reforçar que o gestor público deve despertar e reconhecer sua relevância para a sociedade.

“A SEDF percebeu que os membros da gestão pública precisam ter uma participação mais ativa e um posicionamento perante à sociedade”, disse Andrea.

* Sob supervisão de Fausto Carneiro