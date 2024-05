Secretaria de Educação quer instalar detectores de metais em todas as escolas do DF Compra de equipamentos será publicada em edital dentro de 40 dias no Diário Oficial

Alto contraste

A+

A-

Edital de compra será publicado em 40 dias (Arquivo/Agência Brasília)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal anunciou que pretende instalar detectores de metais em todas as escolas públicas da capital do país. A expectativa é que o edital de compra seja publicado dentro de 40 dias no Diário Oficial do DF. A pasta afirma que usar os detectores será uma “resposta proativa para aumentar a segurança nas escolas”.

“Visando prevenir a entrada de armas de fogo e armas brancas nos estabelecimentos de ensino. Com essa iniciativa, a Secretaria de Saúde demonstra sua dedicação não apenas à excelência educacional, mas também à proteção e bem-estar de toda a comunidade escolar”, disse a secretaria.

A pasta reforçou que a medida vai completar várias ações pedagógicas que estão sendo realizadas para que as escolas permaneçam como “ambientes seguros e acolhedores”. A pasta também instituiu, no ano passado, o Programa Paz nas Escolas, devido à crescente violência no retorno dos estudantes após o isolamento da pandemia de Covid-19.

No começo do mês, uma briga entre dois adolescentes de 17 anos terminou em esfaqueamento no Centro de Ensino Médio 05, de Taguatinga. O episódio aconteceu enquanto os alunos estavam em um intervalo de aulas. Os dois estudantes começaram uma discussão, e logo depois um deles usou uma faca para ferir o outro.

Ameça entre estudantes

No ano passado, o R7 mostrou que, até abril, as escolas do DF contabilizaram ao menos 250 casos de ameaça entre os estudantes. As ameaças envolviam furtos, injúria e lesão corporal. Em 2022, por exemplo, a Polícia Civil chegou a registrar 1,6 mil ocorrências de crimes em ambiente escolar.