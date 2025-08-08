Entenda o impacto das tarifas dos EUA no agronegócio brasileiro Tarifas afetam café, carne e tabaco; governo busca soluções Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 14h07 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h07 ) twitter

O agronegócio brasileiro enfrenta desafios devido às tarifas impostas pelos Estados Unidos, que podem reduzir em até 75% as exportações para o país norte-americano. Cícero Zanetti de Lima, pesquisador do FGV Agro, destaca que a maioria dos produtos foi taxada em 50%, afetando regiões conforme suas especialidades. Enquanto o suco de laranja do Sudeste teve uma tarifa menor, o tabaco do Sul enfrenta uma taxa elevada.

Produtos essenciais como café e carne, produzidos no Centro-Oeste, estão entre os mais atingidos. O governo brasileiro explora negociações com os Estados Unidos para mitigar essas tarifas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, planeja se encontrar com Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, para discutir possíveis reduções tarifárias. No entanto, especialistas alertam que a capacidade do governo de intervir é limitada devido à política fiscal vigente.

Nesta sexta-feira (8) termina o prazo imposto pelo presidente Donald Trump para um cessar-fogo efetivo no conflito contra a Ucrânia

