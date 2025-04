CPI das Apostas pede convocação e investigação financeira do filho de Deolane Bezerra Influenciador tem utilizado seu alcance digital para divulgar essas plataformas por meio de vídeos, publicações e transmissões ao vivo Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 14/04/2025 - 11h31 (Atualizado em 14/04/2025 - 11h31 ) twitter

CPI das Apostas pede convocação do filho de Deolane Bezerra Reprodução/dra.deolanebezerra/Instagram - Arquivo

A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a atuação das plataformas de apostas esportivas no Brasil recebeu dois requerimentos da senadora Soraya Thronicke (PODEMOS-MS) com foco no influenciador digital Giliard Vidal dos Santos, filho da advogada e também influenciadora Deolane Bezerra. A parlamentar pede tanto a convocação do influenciador para prestar esclarecimentos quanto o envio de RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira) por parte do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

Ambos os requerimentos foram protocolados na quinta-feira (10). A expectativa é que sejam apreciados e votados nas próximas reuniões da CPI das Apostas. No primeiro requerimento, a senadora solicita a convocação de Giliard à CPI, com o objetivo de esclarecer sua atuação na promoção de sites de apostas e jogos online.

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, o influenciador tem utilizado seu alcance digital para divulgar essas plataformas por meio de vídeos, publicações e transmissões ao vivo — ações que, segundo a senadora, têm impacto direto sobre o público jovem.

A parlamentar argumenta que muitas dessas publicações não trazem informações claras sobre os riscos envolvidos nem menções às normas de proteção ao consumidor. Ela destaca que é necessário compreender melhor a natureza das parcerias firmadas com essas plataformas, especialmente em relação às condições contratuais, à remuneração recebida pelos influenciadores e ao alcance dessas campanhas em públicos vulneráveis, como menores de idade ou pessoas em situação financeira delicada.

“A convocação do Sr. Giliard Vidal dos Santos é imprescindível para que esta Comissão esclareça a dimensão da influência digital no estímulo ao consumo de jogos de aposta”, afirma Soraya.

Solicitação de RIFs ao COAF

No segundo requerimento, a senadora solicita que o COAF envie Relatórios de Inteligência Financeira referentes às movimentações financeiras de Giliard Vidal dos Santos entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de março de 2025. A solicitação está fundamentada na Constituição Federal, no Regimento Interno do Senado, na Lei nº 1.579/1952 (que regula as CPIs), na Lei Complementar nº 105/2001 e em decisão do Supremo Tribunal Federal (Tema 990).

A intenção, segundo Soraya, é subsidiar os trabalhos da CPI com dados técnicos que permitam avaliar com responsabilidade e imparcialidade eventuais movimentações financeiras ligadas à promoção de plataformas de apostas.

“Observa-se, ainda, que em seu perfil oficial no Instagram há um link direto para uma casa de apostas, o que indica possível relacionamento comercial com o setor. Precisamos compreender com clareza os vínculos existentes entre influenciadores e essas empresas, especialmente em relação a remuneração, contratos e responsabilidades na divulgação de produtos sensíveis como jogos de aposta”, explica a senadora.

