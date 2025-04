Deolane Bezerra falta a depoimento da CPI das Bets no Senado: ‘Não vou ser boba da Corte’ Com autorização do STF, influenciadora digital decidiu não atender a pedido de esclarecimentos ligados à apostas esportivas Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 10/04/2025 - 11h42 (Atualizado em 10/04/2025 - 12h12 ) twitter

Deolane Bezerra optou por não ir à CPI das Bets, em audiência prevista nesta quinta-feira Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Deolane Bezerra faltou ao depoimento que estava previsto na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets nesta quinta-feira (10). Ela utilizou da autorização emitida pelo STF (Supremo Tribunal Federal) que retirou a obrigatoriedade de comparecer.

O habeas corpus foi concedido pelo ministro André Mendonça, com a possibilidade de que ela poderia faltar ou se ela quisesse ir à CPI, teria o direito de ficar em silêncio ao responder questionamentos.

Mendonça considera que ainda existem investigações em curso em que ela pode atuar como testemunha. Deolane havia confirmado participação na audiência no início da semana, mas informou a decisão à CPI por meio de advogados.

Em rede social, a influenciadora também fez uma publicação temporária em que indicou não comparecer à CPI para não fazer papel “de boba da Corte”.

“Eu não vou ser boba da corte de ninguém, eu não vou ser usada de bode expiatório mais uma vez. Então, eu não iriei. Já que eu ganhei um habeas corpus me facultando de ir ou não”, afirmou.

CPI das Bets

O grupo no Senado investiga irregularidades no setor de apostas on-line. Deolane foi convocada para explicar a atuação de influenciadores nas plataformas de apostas para atrair apostadores, em pedido feito pelo senador Izalci Lucas (PL-DF).

