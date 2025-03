Criança de dez anos morre eletrocutada no DF após fio de alta tensão cair em cima de carro Menino chegou a ser levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu à descarga elétrica; caso aconteceu em Planaltina Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 21/03/2025 - 08h39 (Atualizado em 21/03/2025 - 09h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fio de alta tensão caiu em carro e energizou veículo Rovena Rosa/Agência Brasil - arquivo

Uma criança de dez ano morreu nesta quinta-feira (20) no Distrito Federal eletrocutada em um fio de alta tensão que caiu em cima de um carro. O caso aconteceu em Planaltina, por volta das 15h30, na Estância 04, módulo 06. O menino chegou a ser socorrido pelos bombeiros que identificaram que a criança estava em parada cardiorrespiratória.

O menino passou por reanimação por cerca de 20 minutos e depois foi levado ao Hospital Regional de Planaltina, ainda recebendo massagem cardíaca. Apesar disso, a criança não resistiu.

Em nota, a Neoenergia lamentou a morte da criança. “A Neoenergia Brasília lamenta profundamente o ocorrido e informa que, neste momento, a prioridade da empresa é prestar todo o apoio necessário aos familiares da vítima. As causas do acidente estão sendo apuradas, e a distribuidora irá colaborar com as autoridades nas investigações com tudo o que for necessário.”

A Administração Regional de Planaltina também lamentou o incidente e disse que uma forte ventania teria causado os estragos, incluindo queda de árvores, placas, e a derrubada de um fio de alta tensão. “Neste momento de imensa dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família e nos colocamos à disposição para prestar todo o suporte necessário”, afirmaram.

‌



“Nossas equipes estão em prontidão para atuar junto aos demais órgãos competentes, auxiliando nas ações emergenciais e garantindo a segurança da população. A Administração Regional também já iniciou um levantamento detalhado dos danos para traçar, em conjunto com os órgãos responsáveis, as melhores medidas para mitigar os impactos causados pela intempérie”, informaram.

A administração também disse que trabalha para minimizar os transtornos e prestar o devido apoio à comunidade.