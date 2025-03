Homem é atropelado por caminhão do SLU e morre no Distrito Federal Serviço de Limpeza Urbana lamentou morte e disse que está prestando assistência à família; acidente aconteceu no Lago Norte Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 20/03/2025 - 10h54 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h11 ) twitter

Homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local SLU/Divulgação - arquivo

Um homem é atropelado por um caminhão do SLU (Serviço de Limpeza Urbana) e morre no Distrito Federal nesta quarta-feira (19). O acidente aconteceu na Estrada Parque Paranoá.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF, a vítima foi encontrada já sem sinais vitais. Em nota, o SLU lamentou a morte da vítima.

“O SLU lamenta profundamente o falecimento do Antônio Evaldo Pereira Lima, ocorrido na tarde de ontem (19), na região do Paranoá. O acidente envolveu um caminhão de uma empresa contratada pelo SLU”, explicou.

O órgão detalhou que a polícia foi acionada e que realizou perícia no local. “A empresa está prestando assistência à família. O SLU aguarda as investigações para esclarecer a dinâmica do ocorrido”, afirmou.

Em janeiro deste ano outro acidente envolvendo um caminhão do SLU terminou em morte. Na ocasião, um motociclista colidiu com o veículo de limpeza de meio-fio em Santa Maria, próximo às quadras 309/310.

Quando os bombeiros chegaram, o homem de 28 anos estava caído no chão. A morte foi declarada ainda no local.

O condutor do caminhão do SLU, de 41 anos, prestou socorro e foi atendido com sinais de abalo psicológico. Ele precisou ser levado pela equipe de Bombeiros para o Hospital Regional de Santa Maria.

