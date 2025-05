Chefe do PCC preso na Bolívia ficará no sistema penitenciário federal quando chegar ao Brasil Equipes brasileiras estão prontas para trazer Marcos Roberto ao Brasil, segundo a Polícia Federal Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 17/05/2025 - 17h12 (Atualizado em 17/05/2025 - 17h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fábio Mertens e Andrei Rodrigues durante coletiva Record/ reprodução

O operador financeiro do PCC e braço direito de Marcola, Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, preso nesta sexta-feira (16) em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, ficará no sistema penitenciário federal ao chegar no Brasil. Ainda não se sabe quando ele virá para o país e nem em qual das cinco penitenciárias de segurança máxima ele ficará. “Ele vindo ao Brasil ele ficará no sistema federal a ser discutido para identificar o melhor destino para ele ficar”, disse o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues durante coletiva de imprensa neste sábado (17).

Segundo ele, as equipes brasileiras já estão prontas para ir até a Bolívia buscar o criminoso. A expectativa é que amanhã (18) ele passe por uma audiência de custódia, momento em que ele pode ser expulso do país. Caso isso não ocorra, o Brasil entrará com um pedido de extradição. “Nossa expectativa é que haja a expulsão ou o processo regular de extradição”, afirmou.

Tuta pode ser expulso no domingo (18) do país, após passar por audiência de custódia. Segundo o delegado federal e chefe do escritório nacional da Interpol no Brasil, Fábio Mertens, caso isso não ocorra o Brasil entrará com pedido de extradição.

“Ele deve passar por uma audiência de custódia que tende a definir se ele será expulso do território boliviano ou se ele será mantido preso pelo delito de documento falso. Nesse caso, as autoridades brasileiras serão provocadas a iniciar um processo formal de extradição”, explicou em entrevista à RECORD.

‌



Segundo o delegado, caso as autoridades bolivianas decidam pela expulsão, o processo deve demorar de horas a poucos dias. Mas, no caso da extradição, é um pouco mais demorado, podendo chegar a seis meses. “Existem diversas autoridades brasileiras já empenhadas em fazer o processamento do caso, tanto no Brasil quanto na Bolívia para fazer com que ele retorne ao território nacional mais rápido possível”, destacou.

Como foi a prisão

Marcos Roberto de Almeida foi preso após tentar renovar os documentos de pessoa estrangeira vivendo na Bolívia. O policial que atendeu o criminoso suspeitou dos documentos e constatou que eram falsos. “Ele fez a apresentação de um documento com nome de a Maycon da Silva e nessa momento o policial boliviano rodou os dados em alguns bancos de dados e saiu um alerta sobre a possível falsidade”, explicou o delegado.

‌



De acordo com o Fábio Mertens, nesse momento as autoridades bolivianas entraram em contato com as brasileiras que constataram por biometria que se tratava de Marcos Roberto. Tuta estava na lista vermelha da Interpol desde a Operação Shark, de 2020.

“O importante que se fale para toda a sociedade brasileira e internacional que existe um trabalho de cooperação internacional que é um trabalho muito sólido de prevenção e repressão ao crime organizado”, frisou.

‌



Tuta é apontado pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) como operador financeiro da facção e já foi condenado a 12 anos e meio de prisão pela 1ª Vara de Crimes Tributários por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ele teria movimentado mais de R$ 1 bilhão no mundo do crime.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp