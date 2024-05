Danos no setor elétrico causados pelas enchentes no RS superam R$ 1 bilhão, diz ministro Alexandre Silveira ainda informou que ministério estuda usar excedente de Itaipu para reduzir impactos econômicos no estado

Governo estuda formas para isentar tarifas de energia no RS (Divulgação/ MME)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira , afirmou nesta quarta-feira (22) que os danos causados pelas enchentes no setor elétrico do Rio Grande do Sul ultrapassam R$ 1 bilhão. Os prejuízos incluem ativos de baixa, média e alta tensão, informou Silveira. Segundo o boletim mais recente, divulgado às 9h desta quarta, pelo menos 160 mil pessoas continuam sem energia elétrica no estado.

Nesta quarta, especialistas em redes subterrâneas foram enviados ao estado gaúcho para trabalhar na reconstrução de duas subestações em Porto Alegre. Segundo a pasta, os funcionários também vão realizar trabalhos de inspeção para verificar avarias e substituir eventuais materiais danificados. Além dos profissionais, foram enviadas 2,5 toneladas de equipamentos e materiais elétricos.

Silveira ainda informou que o ministério estuda a possibilidade utilizar recursos do excedente da usina hidrelétrica de Itaipu para reduzir contas de energia de consumidores no Rio Grande do Sul e reduzir os impactos econômicos. “Está sendo feito um projeto que visa o socorro, que nesse primeiro momento foi social, mas agora tem que ser econômico. Os estudos técnicos estão sendo concluídos para que a gente anuncie de forma segura como nós vamos proteger as famílias atingidas”, completou.

De acordo com o ministro, a ideia é que seja editado uma medida provisória, para que os recursos sejam utilizados de “forma direta” e disponibilizados por pelo menos um trimestre depois que a energia foi restabelecida.

Rio Grande do Sul

Pela primeira vez em 18 dias, o nível do Guaíba ficou abaixo dos 4 metros, atingindo a marca de 3,91m, informou a secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestruturas do RS.

Segundo a atualização mais recente, 161 mortes foram confirmadas, 82 pessoas estão desaparecidas, 581.633 desalojados e ao menos 2 milhões foram afetados pelas enchentes.

