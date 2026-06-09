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‘Deltan Dallagnol’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (9)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Brasília|Do R7

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Deltan Dallagnol em sessão da Alep inelegível Ric

“Deltan Dallagnol” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (9). O ex-deputado federal apareceu no Google Trends, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, anular uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que havia determinado a exclusão de uma publicação no TikTok afirmando que Deltan Dallagnol está inelegível e não poderia disputar as eleições deste ano.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 05h48 desta terça (9). Confira:

Deltan Dallagnol Reprodução/trends

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