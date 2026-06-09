‘Deltan Dallagnol’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (9) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Deltan Dallagnol em sessão da Alep inelegível Ric

“Deltan Dallagnol” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (9). O ex-deputado federal apareceu no Google Trends, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, anular uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que havia determinado a exclusão de uma publicação no TikTok afirmando que Deltan Dallagnol está inelegível e não poderia disputar as eleições deste ano.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 05h48 desta terça (9). Confira: