‘Deltan Dallagnol’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (9)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Deltan Dallagnol” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (9). O ex-deputado federal apareceu no Google Trends, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, anular uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que havia determinado a exclusão de uma publicação no TikTok afirmando que Deltan Dallagnol está inelegível e não poderia disputar as eleições deste ano.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 05h48 desta terça (9). Confira: