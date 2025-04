Rui Falcão anuncia candidatura à presidência do PT e entra na disputa com Edinho Silva Ex-presidente do partido confirma nome em eleição prevista para julho; principal cotado é ex-prefeito de Araraquara, que conta com apoio de Lula Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 09/04/2025 - 16h07 (Atualizado em 09/04/2025 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado Rui Falcão (SP) quer disputar a presidência do Partido dos Trabalhadores Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O deputado Rui Falcão (SP) confirmou, nesta quarta-feira (9), que irá entrar na disputa pela presidência do Partido dos Trabalhadores. Com a nova indicação, sobe para quatro o número de concorrentes ao comando da legenda. O processo eleitoral será em julho deste ano.

Segundo Falcão, a intenção da candidatura surgiu após uma conversa com deputados na Câmara e contou com apoio de 19 parlamentares. A intenção estaria ligada a uma proposta para resgatar o projeto de partido voltado às diretrizes do PT.

O deputado desponta agora como um opositor ao nome do ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva. O político tem apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e é apontado como o favorito na disputa do PT, mas também tem sofrido questionamentos sobre estratégias ao futuro da legenda.

Falcão, que presidiu a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), e já ocupou a presidência do partido, entre 2011 e 2017, negou que a ação seja algum tipo de resposta ao presidente. “Não é uma candidatura contra Lula ou desafiando Lula”, disse. A candidatura deverá ser formalmente inscrita na próxima semana.

‌



As eleições do PT vão definir o substituto do mandato temporário de Humberto Costa (PT-PE). O senador assumiu a função desde que Gleisi Hoffmann foi confirmada ministra do governo Lula.

Além dos dois nomes, também disputam Romênio Pereira, fundador do partido e com atuação voltada a área internacional, e Valter Pomar um nome também histórico na legenda.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp