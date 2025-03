PT confirma Humberto Costa como novo presidente temporário do partido Senador substitui Gleisi Hoffmann, que agora fará parte do governo Lula; mandato ‘tampão’ vale até julho Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 07/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h42 ) twitter

O senador Humberto Costa (PE) é o novo presidente interino do PT Jefferson Rudy/Agência Senado

O PT confirmou nesta sexta-feira (7) o senador Humberto Costa (PE) como o presidente temporário da presidência do partido. A chegada do político vem para substituir a deputada Gleisi Hoffmann (PR), que estava há mais de sete anos no comando da legenda e agora segue para o governo Lula.

A troca foi confirmada em reunião da Comissão Executiva Nacional do PT. Com a troca, Costa ficará no comando do partido até o dia 6 de julho - quando haverá a posse do futuro eleito, após processo da legenda.

A preferência pelo senador confirma as previsões noticiadas pelo R7. Além dele, outros quatro vice-presidentes poderiam assumir o comando da sigla de forma interina. O segundo mais forte na disputa era o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (CE).

A saída da Gleisi vem poucos dias antes dela assumir formalmente a SRI (Secretaria de Relações Institucionais), no lugar do ministro Alexandre Padilha, que agora vai para o Ministério da Saúde pela demissão de Nísia Trindade.

As duas adequações na Esplanada de Lula serão oficializadas em cerimônia na próxima segunda-feira (10). Conforme apurou o R7, a expectativa de congressistas é de que Gleisi tenha espaço para negociações.