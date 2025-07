DF confirma dois casos de raiva em morcegos nas cidades de Sobradinho e Planaltina Animais se alimentam de frutos e normalmente não apresentam risco para a população Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 09/07/2025 - 08h40 (Atualizado em 09/07/2025 - 08h55 ) twitter

Há registro de duas pessoas contaminadas com o vírus da raiva na história do DF Reprodução/Agência Brasília - Arquivo

A SES (Secretaria de Saúde) do DF afirmou, nesta terça-feira (8), que dois morcegos foram diagnosticados com raiva nas regiões administrativas de Sobradinho e de Planaltina.

Segundo a pasta, os animais têm hábitos frugívoros — ou seja, se alimentam de frutos —, e normalmente não apresentam risco para a população .

Esses são os únicos casos de raiva confirmados em 2025. A bióloga Gabriela Toledo afirma que morcegos são animais importantes para o ecossistema e que são protegidos por lei, mas que é necessário ficar atento a comportamentos fora do normal.

Caso ele seja encontrado voando durante o dia, caído ou entrando em residências, é preciso ter cautela.

Ela ensina que é fundamental não manipular o animal, porque a raiva é transmitida por mordedura, lambedura e arranhadura. Às vezes, nesse contato, o animal, para se defender, pode morder.

“Então é importante isolar esse animal. Pode ser com ajuda de um balde, com peso em cima, para evitar que crianças e animais domésticos entrem em contato com esse animal. Se entrar em contato, lavar imediatamente as mãos com água e sabão”, explica Gabriela Toledo.

Em caso de contato, a secretaria afirma que é necessário procurar uma UBS (unidade básica de saúde) para uma avaliação. Também é importante garantir que animais domésticos estejam com a vacinação antirrábica em dia.

Só há registro de duas pessoas contaminadas com o vírus da raiva na história do DF: uma em 1978 (mordida de cachorro) e a outra em 2022.

O último caso foi de um jovem que tinha entre 15 e 19 anos, e a fonte do vírus não foi identificada. Infectado em 20 de maio, os sintomas apareceram cerca de duas semanas depois, e ele morreu em 30 de julho.

A doença

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda transmitida entre qualquer mamífero pela mordedura, lambedura e arranhadura de animais infectados.

Ela se multiplica no local da lesão, migra para o sistema nervoso e, então, para outros órgãos, principalmente, para glândulas salivares, sendo eliminado pela saliva.

A raiva pode gerar uma encefalite aguda e leva ao óbito em quase 100% dos casos. Um animal contaminado pela doença pode se tornar agressivo — mordendo e atacando — ou triste, procurando lugares escuros.

Ele mantém a boca aberta, saliva muito, recusa comida e água, tem dificuldades de engolir e perde coordenação motora.

Serviço

Gerência de Vigilância Ambiental de Zoonoses

Telefone: 3449-4434 (WhatsApp)

Email: zoonosesdf@gmail.com

