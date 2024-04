Brasília |Do R7, em Brasília

DF inaugura neste sábado hospital para animais silvestres em Taguatinga Local terá capacidade para atender 100 animais feridos por mês, com funcionamento 24 horas por dia, informa

Alto contraste

A+

A-

Hospital é parceria do Ibram com a SPMV Hospital é parceria do Ibram com a SPMV (Divulgação/Brasília Ambiental - Arquivo)

O Distrito Federal inaugura neste sábado (23) o primeiro Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre. A unidade está localizada no Setor Hoteleiro de Taguatinga e vai realizar recepção, triagem, marcação, transporte e atendimento veterinários dos animais da fauna local. A estrutura terá capacidade para atender 100 animais feridos por mês, com funcionamento 24 horas por dia.

O hospital é resultado de uma parceria entre o Ibram (Instituto Brasília Ambiental) e a SPMV (Sociedade Paulista de Medicina Veterinária). Segundo o presidente do Ibram, Rôney Nemer, a medida vai atender uma demanda antiga. “O HFAUS será um local exclusivo para o atendimento emergencial da fauna nativa livre do Distrito Federal, atendendo demandas provenientes de resgates e apreensões de animais em situação de maus-tratos ou mesmo mantidos de forma irregular."

Rôney afirma que o hospital vai dar suporte aos órgãos de governo que atuam nas operações de resgate dos animais silvestres e cuidará deles com atendimento médico veterinário e acondicionamento temporário.

A inauguração será às 10h30. A unidade será administrado pela SPMV, em parceria com o Ibram. “Estamos utilizando o mesmo modelo de gestão do HVEP (Hospital Veterinário de Taguatinga), que se mostrou uma experiência de sucesso, e trazendo agora esse conhecimento para a fauna silvestre”, afirmou o gerente de Fauna Silvestre do Brasília Ambiental, Rodrigo Santos.