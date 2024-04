Homem é preso suspeito de estelionato ao tentar enganar idosa no Lago Norte (DF) Suspeito foi flagrado por policiais no momento em que chegou para pegar cartões de crédito na casa da vítima

Um homem foi preso em flagrante nessa sexta-feira (15) por suspeita de tentar aplicar o golpe da “falsa central” em uma idosa no Lago Norte, no Distrito Federal. O suspeito, que já havia sido preso pelo mesmo crime, foi flagrado por policiais no momento em que chegou para pegar cartões de crédito na casa da vítima.

O golpe da “falsa central” se inicia por falsas ligações que simulam números de bancos e perguntam às vítimas sobre supostas compras efetivadas nos seus cartões de crédito. As vítimas acabam sendo induzidas a erro e convencidas a entregar os cartões para passar por “perícia no banco”.

Segundo a Polícia Civil, o homem vai responder por furto mediante fraude e sua prisão preventiva foi requisitada. Na casa do suspeito foram encontradas sete máquinas de cartão de crédito, celulares e crachás falsos de bancos.

