Veja a íntegra do DF no Ar desta segunda-feira (18) O telejornal apresenta as principais notícias do dia e os destaques da madrugada

Bombeiros controlam incêndio em loja no Jardim Botânico (DF). Financiamento de veículos ganha força com redução das taxas de juros. Mulher se desequilibra, cai em via e morre atropelada por ônibus. E ainda: publicação do decreto que estabeleceu o primeiro lockdown no DF completa 4 anos.