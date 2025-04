DF recebe selo de combate à fome e anuncia ampliação do Cartão Prato Cheio Selo Betinho foi entregue para o DF e apenas outras duas capitais: Belo Horizonte e Curitiba Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 01/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h27 ) twitter

Cerimônia de entrega do Selo foi feita nesta terça Renato Alves / Agência Brasília - 01.04.2025

O governo do Distrito Federal recebeu nesta terça-feira (1°) o Selo Betinho que reconhece boas práticas de combate à fome e à insegurança alimentar e nutricional. A iniciativa é da ONG Ação da Cidadania e o selo foi entregue a apenas outras duas capitais: Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR) (entenda mais abaixo).

Na cerimônia de entrega, o governador Ibaneis Rocha aproveitou para anunciar a ampliação do Cartão Prato Cheio — benefício que paga R$ 250 para famílias em situação de vulnerabilidade — e a extensão do período de tempo pelo qual o benefício é pago. “Mais de 30 mil famílias que estão aguardando na fila pelo benefício do Prato Cheio vão ser atendidas. E o prazo de nove meses de recebimento será estendido para 18 meses”, detalhou Ibaneis.

O governador também mencionou outras ações do governo no combate à insegurança alimentar. “Na pandemia, tínhamos a entrega de menos de 7 mil cestas básicas. Mantivemos essas entregas, mas tivemos a ideia com a Mayara [Noronha, primeira-dama] de criar o Cartão Prato Cheio que hoje atende mais de 100 mil famílias no DF”, afirmou.

O chefe do Palácio do Buriti citou também os restaurantes comunitários, que “só serviam o almoço e cobravam R$ 3″. “Reduzimos o valor para R$ 1 e implantamos o café da manhã e o jantar a R$ 0,50, fechando o custo das três refeições diárias por R$ 2″, disse.

Sobre o programa, Mayara Noronha pontuou que o Cartão Prato Cheio atende a uma população que antes estava invisível. “Conseguimos tirar essas pessoas da invisibilidade. E isso não foi só a idealização de um lado político, mas de uma equipe que trabalha arduamente para garantir a alimentação das pessoas”, disse ao elogiar os servidores e os técnicos envolvidos na iniciativa.

Reconhecimento Nacional

Gerente de Políticas Públicas da ONG Ação da Cidadania, Mariana Macário pontuou eixos em que o DF se destacou, como “o apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar, o apoio às cozinhas solidárias e a Política de Educação Alimentar.”

A secretária de Desenvolvimento Social e presidente da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, Ana Paula Marra, reforçou que o governo triplicou o investimento na área social. “Não estamos tratando apenas de combate à fome, mas de qualidade de comida e alimentação. Hoje temos mais de 100 mil famílias recebendo os R$ 250 do Cartão Prato Cheio, além da cesta verde que mantemos para manter a parceria com os agricultores familiares”, explicou.

Essa é a primeira edição do selo, válido por um ano. Para serem contempladas, as cidades precisam cumprir pelo menos 70% das 36 metas estabelecidas em parceria com o Instituto Comida do Amanhã.

O selo é uma homenagem ao sociólogo e ativista Herbert José de Souza, o Betinho, e a sua luta contra a fome. Oito capitais não reuniram condições para receber o reconhecimento: Rio de Janeiro, Belém, São Paulo, Goiânia, Maceió, João Pessoa, Fortaleza e Recife. Outras 14 não enviaram documentos para a avaliação, enquanto Porto Alegre foi excluída do processo porque ainda se recupera das enchentes de 2024.

