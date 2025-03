Homem mata companheira a facadas na frente dos filhos e é preso pela polícia no DF Suspeito se entregou após pedido dos parentes; briga aconteceu por conta de ciúmes Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 31/03/2025 - 09h00 (Atualizado em 31/03/2025 - 09h00 ) twitter

Mulher foi morta na frente dos filhos Geovana Albuquerque/Agência Brasília - arquivo

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal depois de matar a companheira de 31 anos, identificada como Maria José Ferreira dos Santos, a facadas na frente dos filhos na capital do país. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (31), por volta da meia-noite, na quadra 510, conjunto 15, do Recanto das Emas. Segundo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, eles estavam em patrulha quando foram acionados.

No local do crime encontraram um parente do suspeito que conversava com o homem pelo telefone e o orientava a se entregar. Após várias tentativas, o suspeito que estava foragido mandou a localização de onde estava em uma área de mata da quadra 113. Segundo informações da polícia, ele pretendia se matar no local.

O homem confessou o crime e ainda disse que esfaqueou a companheira na frente dos filhos, de 11, 8 e 4 anos de idade. No depoimento, ele contou que trabalhava como ajudante de pedreiro e que já estava há vários dias brigando com a esposa por causa de ciúmes.

A briga aconteceu depois de o casal voltar de um bar, onde tinham ido com os filhos. Quando eles chegaram em casa, segundo o suspeito, os filhos foram dormir, e o casal começou a brigar por ciúmes. A mulher queria abandonar o homem, que não aceitava o fim da relação.

‌



No depoimento ele também disse que queria se matar, mas parentes ficavam ligando dizendo que era para se entregar à polícia.

Como pedir ajuda:

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

‌



Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas

PMDF - Ligue 190

Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.

