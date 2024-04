Administração de condomínio instala placas indicando plantas tóxicas

Alto contraste

A administração de um condomínio do Guará instalou placas no jardim para avisar que algumas plantas do local são tóxicas. A ideia é chamar atenção dos moradores quanto aos perigos que algumas espécies podem causar aos animais de estimação. Inicialmente identificada como uma cica, a planta é bastante utilizada no paisagismo de residências e áreas rurais.