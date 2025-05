SUS fornece tratamento inovador para atrofia muscular espinhal Medicamento Zolgensma é aplicado em crianças em Brasília e Recife DF Record|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h36 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h36 ) twitter

SUS aplica, pela primeira vez, remédio de R$ 7 milhões em criança com AME

Em um marco histórico para a saúde pública, crianças com atrofia muscular espinhal começaram a receber gratuitamente o medicamento Zolgensma através do SUS. Este tratamento inovador tem um custo estimado de R$ 7 milhões por dose e está sendo oferecido no Hospital da Criança de Brasília, graças a uma parceria com uma farmacêutica.

Na última quarta-feira (14), duas crianças foram beneficiadas pelo tratamento, uma em Brasília e outra em Recife. A pediatra responsável destacou a importância do diagnóstico precoce para tratar a doença que afeta um a cada dez mil recém-nascidos no Brasil. A expectativa é tratar até 137 bebês nos próximos dois anos.

