Anvisa aprova Mounjaro para tratamento de obesidade no Brasil Medicação agora disponível para pacientes com obesidade e comorbidades DF Record|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 00h46 (Atualizado em 10/06/2025 - 00h46 )

Anvisa aprova uso do remédio Mounjaro para tratamento de obesidade no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou o uso do medicamento Mounjaro para tratar obesidade no Brasil. Anteriormente restrito ao tratamento de diabetes tipo 2, o remédio agora pode ser prescrito para pacientes com comorbidades associadas à obesidade, como hipertensão ou colesterol alto.

Publicada no Diário Oficial da União, a decisão destaca que o Mounjaro atua no controle da glicemia e promove sensação de saciedade, auxiliando na perda de peso. No entanto, devido ao alto custo do tratamento, que pode ultrapassar R$ 40 mil por ciclo, seu uso é limitado. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade, quase 70% dos adultos brasileiros estão acima do peso, com cerca de 30% classificados como obesos.

Assista ao vídeo - Anvisa aprova uso do remédio Mounjaro para tratamento de obesidade no Brasil

