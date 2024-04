Anvisa volta a proibir a venda do álcool líquido 70% para o público geral Segundo o órgão, a proibição passa a valer a partir do dia 30 desse mês

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) voltou a proibir a comercialização álcool líquido 70% para o público geral. A venda do produto havia sido permitida devido à pandemia da Covid-19, entretanto o prazo se encerrou em dezembro do ano passado devido ao alto risco de acidentes. Segundo o órgão, a proibição passa a valer a partir do dia 30 desse mês.