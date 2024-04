Assista à íntegra do DF Record desta sexta-feira (22) O DF Record dá voz ao povo do Distrito Federal e traz muita informação ao vivo

Nova diretora do Conselho Federal de Fisioterapia toma posse. Administração de condomínio instala placas indicando plantas tóxicas. Produtores rurais vão receber incentivos para preservar Bacia do Descoberto. Reunião discute plano de acolhimento para pessoas em situação de rua. Ibaneis Rocha defende privatização da rodoviária para garantir melhorias. E ainda: confira a programação para o fim de semana no Distrito Federal.