Campus Party tem simulação de voo com asa delta virtual Os simuladores são um dos maiores e vários atrativos do evento de tecnologia, ciência e empreendedorismo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma simulação de asa delta tem sido uma das principais atrações da Campus Party Brasília. O equipamento usa realidade virtual e foi desenvolvido em menos de um mês. Os simuladores são um dos maiores e vários atrativos do maior evento de tecnologia, ciência e empreendedorismo do mundo.

O projeto é inclusivo e aberto para pessoas de todas as idades. A atividade acontece na área open, que é a área do evento que é de graça para o público em geral. O evento acontece até domingo (31) no Estádio Mané Garrincha.