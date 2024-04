Chefes de cozinha contam as novidades do Restaurant Week em Brasília Chefe de cozinha do João Brasileiro comentou sobre o evento, assim como Matheus Dantas, que trouxe balanço do festival

DF Record| 21/03/2024 - 19h58 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share