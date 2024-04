Chuvas no DF ultrapassam o esperado para todo mês de abril Há bastante umidade que associada ao calor, favorece instabilidades de chuvas fracas a pancadas com rajadas

As chuvas dos últimos dias no Distrito Federal ultrapassaram a quantidade esperada para todo o mês de abril. A previsão é de chuvas até sexta-feira (5) principalmente na parte da tarde. Há bastante umidade que associada ao calor, favorece instabilidades de chuvas fracas a pancadas com rajadas e trovoadas isoladas.