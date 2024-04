Comentarista fala sobre movimentação política mirando próximas eleições Vladimir Porfírio aponta que a bancada de senadores do DF está longe do perfil ideológico apresentado no dia da posse

O jornalista Vladimir Porfírio falou sobre a movimentação política mirando as próximas eleições. Segundo ele, a bancada de senadores do DF está longe do perfil ideológico apresentado no dia da posse, em 2018. O possível motivo disso seriam as trocas de partido entre os políticos. Confira os bastidores do troca-troca partidário entre os senadores.