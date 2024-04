Companhia de teatro perde 70% de todo figurino depois de incêndio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma das companhias de teatro mais tradicionais de Brasília perdeu 70% do figurino após um incêndio nesse final de semana. Segundo responsáveis da Neia e Nando, que fica na quadra 508 da Asa Sul, o fogo atingiu a sala dos figurinos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e informou que nenhuma vítima foi encontrada. A causa do incêndio ainda não foi informada. Para ajudar a companhia, interessados pode entrar em contato pelo número (61) 98154-2389.